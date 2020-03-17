الأهلي والزمالك يعلنان الحرب على كورونا.. 8 إجراءات عاجلة فى القطبين لمواجهة الفيروس الخطير

اتخذ ناديا الأهلى والزمالك مجموعة من الإجراءات القوية للتعامل بشكل جيد مع انتشار فيروس كورونا الخطير والحد منه تماشيا مع قرار رئيس الوزراء بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما.





وأعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تعليق الأنشطة الرياضية بفروع النادي الثلاثة، تماشيًا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وكنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا وحفاظًا على سلامة كل العناصر سواء الأعضاء أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.



جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المدير التنفيذي للنادي مع الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، ومديري الأفرع، في حضور مسؤولي اللجنة الطبية، والسادة المديرين الفنيين، ورؤساء الأجهزة، ومديري قطاع الناشئين، ومديري الأكاديميات والمدارس بكل الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ضوء رؤية مجلس الإدارة في هذا الشأن، وانتهى الأمر إلى القرار المشار إليه وتكليف الأجهزة الفنية بوضع مقترحاتها للمرحلة المقبلة.





واتخذ الأهلي قرارا، بإغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا في الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.





وواصلت الإدارة التنفيذية بالنادي جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.





وبدأ الأهلي خطوات التصدي لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.





وعلي صعيد كرة القدم، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر منح الفريق إجازة لمدة 6 أيام كاملة وطالب اللاعبين بالتزام المنازل تجنبا لمخاطر الفيروس الخطير.





من جانبه قرر مجلس إدارة النادي الأبيض بقيادة مرتضى منصور غلق أبواب النادي لمدة أسبوع كامل، مع إمكانية غلقه لعدة أيام مقبلة فى حال استمرار انتشار الفيروس الخطير، وجاء قرار مجلس الزمالك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء للحد من خطورة الفيروس.



وقرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون منح الفريق راحة مطولة.



واتخذ مرتضى منصور رئيس النادي قرارا أيضا بإيقاف جميع النشاط الكروى داخل النادي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء.



وقرر مجلس الزمالك أيضا تعقيم النادي بصفة مستمرة للحد من انتشار الفيروس الخطير والسيطرة عليه.