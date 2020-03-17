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أخبار البلد

بعد تعليق الطيران.. "سعفان": إعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بإعداد مذكرة عاجلة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد التدابير والترتيبات اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة عقب صدور قرار تعليق حركة الطيران، وما اتخذ من تدابير في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.


كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس المقبل وحتى 31 مارس المقبل، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». 


كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس.

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