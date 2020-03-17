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محافظات

حظر تداول الشيشة فى المقاهي والكافيهات والأماكن العامة بالإسماعيلية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة.  

كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أى شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية" أكواب – فناجين – أطباق " واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل " الورق والكرتون.  

ويأتى هذا فى اطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد وتزامنا مع القرار الجمهورى بشأن تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات لفترة أسبوعين كاملين وتعليق كافة الأنشطة الرياضية. 

وفى حال مخالفة القرار يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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