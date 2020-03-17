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محافظات

بـ10 إجراءات..أوقاف الإسكندرية تتأهب لمنع انتشار كورونا في المساجد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عن اتخاذ 10 إجراءات احترازية ووقائية بكافة المساجد والزوايا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أوضاع المساجد ودور المناسبات التابعة لها، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، ومديري الإدارات الفرعية. 

ووفقا لوكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، تشمل الإجراءات التالي:
- تعليق الدروس والقوافل والأمسيات بالمساجد حتى إشعار آخر.
- عدم السماح بإقامة الأفراح أو المأتم بالمساجد أو دور المناسبات التابعة لها.
- عدم السماح لأي شخص إلقاء المحاضرات أو الدروس في المسجد.
- ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لصلاة الجمعة وهو خمس عشرة دقيقة فقط.
-عدم استخدام مكبرات الصوت إلا في الآذان وخطبة الجمعة.
- تعليق عمل المدارس العلمية والقرآنية والمقارئ ومجموعات التحفيظ بالمساجد حتى إشعار آخر.
- رفع تقارير مستمرة إلى المختصين بالإدارات عن نظافة المساجد.
- عدم تمكين أي شخص من المبيت في المساجد.
- عدم السماح بعمل أي صفحة باسم الأوقاف أو أي مسجد إلا بتصريح من الوزارة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
- تكليف المفتشين بتكثيف المرور لمتابعة الأوضاع ورفع تقارير إلى مديري الإدارات بأوضاع المساجد.
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