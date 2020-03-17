تعرف على كيفية التعامل مع منصة جامعة حلوان للتعليم عن بعد.. فيديو

بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وإعلان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن بعد.





وأوضح نجم لصدى البلد أن ذلك سيتم عن طريق نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات.





ونشرت ادارة جامعة حلوان فيديو تعليمى للطلاب لتعليم كيفية التعامل مع منصة الجامعة للتعليم الالكترونى بعد اعلان تفعيلها بشكل رسمى عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/VU-Helwan/













و قد اوضحت الجامعة ان الموقع يهدف الى :

1- التواصل بين الدكتور والطالب





2- الالمام بكافة المحتوى التعليمى للطلاب على هيئة فديوهات او pdf





و يتم تسجيل الطالب على الموقع عن طريق ادخال الرقم القومي ، اختيار الكلية ، وفرقة الطالب ، و القسم الخاص به .









وقد ٱكد نجم أن أغلب كليات جامعة حلوان جاهزة لتطبيق هذه الطريقة وعلى اتم الاستعداد لها، مشيرا إلى أن تطبيقها سيتيح فرصة للجامعة لتطبيق تجربة التعليم عن بعد السائدة بأغلب دول العالم.



