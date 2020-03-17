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أخبار العالم

الرئاسة التركية تصدر بيانا بشأن تفشي كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت الرئاسة التركية إن الحكومة لا تنوي إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب قناة "تي آر تي"، أضافت الرئاسة التركية أن الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان هدفها حماية صحة المواطنين إلى جانب حفظ الحريات.

وكانت تركيا أعلنت أمس الإثنين،  تسجيل  29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 47 حالة.

وأعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بفرض الحجر الصحي على 3614 مواطنا تركيا عائدين من 9 دول أوروبية سيخضعون للحجر الصحي.

ووفقا لموقع "تركيا الآن"، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إنه قد تم تقديم طلبات لرجوع  3 آلاف و614 تركيا من الخارج؛ مشيرا إلى أن الخطوط الجوية التركية ستنظم 34 رحلة بأسعار معقولة.

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