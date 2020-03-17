للوقاية من كورونا.. غلق المطاعم والاكتفاء بالدليفري في الغربية.. صور

شن مسئولو مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية اليوم سلسلة من الحملات المكبرة لإغلاق صالات المطاعم من الداخل والاكتفاء بتوصيل الطعام للمنازل "دليفري " للوقاية من أخطار الكورونا وتأمين أرواح وحياة المواطنين .

كما تضمنت تلك الحملات تشديد الرقابة على أصحاب المطاعم بعدم تقديم الأطعمة والمشروبات داخل المطاعم تنفيذا للتعليمات.





كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أصدر قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح نظرا للظروف الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وقرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهى.

كما أصدر قرارًا لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة، ورفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.



