AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للوقاية من كورونا.. غلق المطاعم والاكتفاء بالدليفري في الغربية.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:33 م
غلق المطاعم والإكتفاء
غلق المطاعم والإكتفاء بالدليفري في الغربية
Advertisements
أحمد على

شن مسئولو مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية اليوم سلسلة من الحملات المكبرة لإغلاق صالات المطاعم من الداخل والاكتفاء بتوصيل الطعام للمنازل "دليفري " للوقاية من أخطار الكورونا وتأمين أرواح وحياة المواطنين .

كما تضمنت تلك الحملات تشديد الرقابة على أصحاب المطاعم بعدم تقديم الأطعمة والمشروبات داخل المطاعم تنفيذا للتعليمات.


كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أصدر قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح نظرا للظروف الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وقرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهى.

كما أصدر قرارًا لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة، ورفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.


للوقاية من كورونا.. غلق المطاعم والاكتفاء بالدليفري في الغربية.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق المطاعم والاكتفاء بالدليفري في الغربية.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق المطاعم والاكتفاء بالدليفري في الغربية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيبوسوا بعض.. صحة البرلمان تطالب بغلق قاعات الأفراح بسبب كورونا

محافظ القاهرة يقرر غلق صالات الجيم.. وبرلمانيون: إجراء وقائي احترازي لمنع عملية الاختلاط.. ومطالب بغلق قاعات الأفراح والمقاهي ومنع الشيشة نهائيًا للوقاية من كورونا

غلق قاعات الأفراح ومنع الشيشة بالمقاهي في الغربية

إغلاق 333 سنتر دروس خصوصية ومقاهي في الغربية

منع الشيشة في مقاهي محافظة جديدة..تفاصيل

لمواجهة كورونا بالغربية .. توجيهات من المحافظ بمنع الشيشة وقاعات الأفراح لتأمين أرواح المواطنين.. ولجنة عاجلة للتنفيذ.. والغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات.. صور

ترشيحاتنا

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

أخبار الرياضة.. قرار جديد بشأن خناقة رمضان صبحي وبادجي.. تأجيل يورو 2020 بسبب كورونا

بريطانيا تسجل قفزة جديدة في أعداد إصابات كورونا

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

في عيد ميلادها.. كم يبلغ فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب.. رقم غير متوقع

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

AdvertisementS

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

رفضت تخليني اعتدى عليها فقتلتها.. اعترافات المتهمين بقتل فتاة فى شقتها بالإسكندرية

قرار جديد بشأن المصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر قبل 19 مارس

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

الداخلية ترجئ استبدال اللوحات المعدنية والملصق الإلكترونى لمدة شهر

واسعة ومعقمة وتحت إشراف وزارة الصحة.. وزير التعليم: نظام جديد في لجان الامتحانات هذا العام بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

بعد اتخاذها احتياطات للوقاية من كورونا.. سيدة تصاب بصدمة بسبب شقاوة أطفالها.. شاهد