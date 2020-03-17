بعد تعليق الدراسة بالجامعات.. طب حلوان تؤجل فعاليات مؤتمرها الأول

أعلنت كلية الطب بـ جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، والدكتور حسام رفاعى نواب رئيس الجامعة عن تٱجيل المؤتمر السنوى الدولى الأول لكلية الطب بالتعاون مع جامعة موى الكينية بعنوان سلامة المريض والذى كان من المقرر أقامته يوم ١٨ مارس.





كان من المقرر أن يقام المؤتمر تحت شعار "سلامة المريض"، حيث سيتم مناقشة احتياطات وإجراءات سلامة المرضى في مختلف التخصصات الطبية، وذلك بمشاركة معظم الأقسام بكلية الطب جامعة حلوان، حيث تعد سلامة المريض أمرا ضروريا وحيويا فى الممارسة الطبية باختلاف تخصصاتها.



