رسالة مؤثرة من بطلة Frozen II بعد إصابتها بفيروس كورونا

أصيبت الممثلة الأمريكية راشيل ماثيوز بطلة فيلم Frozen IIبفيروس كورونا.

وكتبت عبر خاصية الأستورى ب"إنستجرام":"مرحبا يا رفاق لقد أجريت اختبارا وجاءت النتائج إيجابية لفيروس كورونا وخضعت للحجر الصحي الأسبوع الماضي ولست متأكدة من الخطوة التالية ولكن من الواضح أنني سأبقى في الحجر الصحي حتى يطلب مني عكس ذلك .. أشعر بتحسن ولكنني سأشارك ببعض المعلومات التي ستكون مفيدة للبعض.

تصدر فيلم Frozen II لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس أوفيس عند عرضه.

وفي الجزء الثاني من Frozen يعود المخرجان كريس باك وجينيفر لي مع فريق الأداء الصوتي، الذي يضمّ كريستن بيل وإيدينا مينزيل وجوناثان غروف وجوش جاد، لكشف سر تمتّع "إلسا" بقدرات سحرية منذ ولادتها