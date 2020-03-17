من ضمنهم نجم ليفربول ... تعرف على أطول أسماء لاعبين في العالم

بالرغم من أن كرة القدم تحمل بين طياتها التنافسية إلا أنه دائما ما يوجد جانب يحمل طابع الكوميدية أو الطرائف وهو ما يجعل كرة القدم أكثر من مجرد لعبة للبعض .
ويقدم لكم موقع صدى البلد أطول و أغرب اسماء لاعبين في العالم :
زوراب خيزنشفيلي
وهو لاعب دولي جورجي سابق لعب لعدة أندية روسية وجورجية
باستيان شيفنايشتايجر
متوسط ميدان المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ السابق والذي يعد أحد أنجح لاعبي خط الوسط في العالم وكان ضمن الفريق الألماني الذي حقق كأس العالم 2014 بالبرازيل.
لازاروس كريستودولوبولوس
لاعب يوناني دولي يبلغ من العمر 33 عام ويلعب حاليا ضمن صفوف فريق أولمبياكوس اليوناني
أليكس أوكسليد-تشامبرلين
لاعب فريق ليفربول والذي يعد أحد أهم المواهب الإنجليزية خلال العقد الأخير
بيلى كيتكوفومفون
هو لاعب فرنسي يبلغ من العمر 29 عام ويمتلك أصول آسيوية من دولة لاوس.