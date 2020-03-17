من ضمنهم نجم ليفربول ... تعرف على أطول أسماء لاعبين في العالم

بالرغم من أن كرة القدم تحمل بين طياتها التنافسية إلا أنه دائما ما يوجد جانب يحمل طابع الكوميدية أو الطرائف وهو ما يجعل كرة القدم أكثر من مجرد لعبة للبعض .