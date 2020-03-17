محافظ دمياط: عزل 14 حالة إيجابية مصابة بـ كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة بها غرفة عمليات لمتابعة فيروس كورونا وتتابع بشكل مستمر الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وأضافت محافظ دمياط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المحافظة بها بعض الحالات التى أصيبت بـ كورونا.





وأوضحت محافظ دمياط، أن المحافظة قامت بمنع الشيشة فى القهاوى، وتم تقليل عدد العمال فى المؤسسات كما تم اتخاذ قرار بعدم التجمعات فى المحافظة.





وأشارت محافظ دمياط، إلى أن الوزارة قامت بإغلاق 188 مركزا للدروس الخصوصية؛ للحد من انتشار كورونا.





ولفت محافظ دمياط إلى أن الحالات التى تم الاشتباه فيها ليست فى منطقة معينة، مؤكدة أن هناك 14 حالة إيجابية ولا توجد حالات وفاة.





وأكدت أن المحافظة قامت بعمل العزل لـ 14 حالة التى تم اكتشافها، وتم عمل تحاليل لـ 450 عينة كانت مخطلته بالـ 14، ثبت أنهم حالات سلبية.



