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أخبار البلد

سفير مصر بالكويت: تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لعودة نحو 200 مصري

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:56 م
السفير طارق القوني
السفير طارق القوني
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أ ش أ
أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لعودة نحو 200 مواطن مصري من العالقين في دولة الكويت الشقيقة إلى القاهرة، ظهر غد الأربعاء، بعد التنسيق مع السلطات الكويتية.

وأضاف "القوني" في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مساء اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين في الكويت.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية، سوف تتابع تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي، اتساقًا مع ما ورد في بيانها الصادر أمس الاثنين، ووفقًا لعدد الطلبات التي سيتم تسجيلها.

وأعرب سفير مصر لدى الكويت، عن شكره وتقديره للتعاون المستمر مع السلطات الكويتية، وسرعة استجابتها لتسيير رحلات استثنائية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين.
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