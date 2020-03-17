حملات أمنية لمصادرة الشيش من المقاهي والكافيهات في كفر الشيخ ..صور

قاد اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات؛ لمصادرة الشيش تفعيلًا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحظر تواجد الشيشة في المقاهي، في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية، ومسئولي الإشغالات والمرافق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.



