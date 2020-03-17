حملات أمنية لمصادرة الشيش من المقاهي والكافيهات في كفر الشيخ ..صور

قاد اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات؛ لمصادرة الشيش تفعيلًا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحظر تواجد الشيشة في المقاهي، في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية، ومسئولي الإشغالات والمرافق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.
وكانت الأجهزة التنفيية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد قررت حظر الشيشة في المقاهي والكافيهات وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، حفاظًا على صحة المواطنين و للوقاية من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة لذلك.
كما تقرر منع إقامة الأسواق العامة وأسواق بيع الماشية بجميع قرى ومدن محافظة كفر الشيخ لمنع التجمعات والتكدسات؛ حفاظًا على صحة المواطنين، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وإلزام رؤساء المراكز والمدن بتفعيل ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.