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مصر للطيران: طائرات لإعادة المصريين بالخارج.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:39 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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البهي عمرو

قال الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك إجراءات تم اتخاذها بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لإعادة المصريين بالخارج.


وأضاف زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم تم تنفيذ 59 رحلة داخلية وخارجية من أجل إعادة المصريين بالخارج قبل تعليق الطيران، وغدا 66 رحلة وبعد غد 45 رحلة.


وأوضح الطيار رشدى زكريا ، أن اى شخص يرغب فى تغيير الحجز يعفى من اى رسوم او غرامات، ومن يريد الحصول علي أمواله بعد الغاء الرحلات يحصل على أمواله بالكامل.


وأشار ، إلى أن الشركة قامت باستبدال الطائرات الصغيرة بـ طائرات كبيرة لاستيعاب أعداد المصريين العائدين، واى شخص يريد العودة لمصر سنقوم بإعادته .


ولفت الطيار رشدى زكريا إلى أنه من الممكن ان يكون هنا رحلات خاصة لإعادة المصريين بالخارج بعد يوم الخميس المقبل.


وكشف أن جميع الرحلات يتم تعقيمها ويتم الكشف عليها، واكد أن حركات الطيران تعمل فى وقتها.

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