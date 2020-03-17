AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نبيل دونجا: تركي آل الشيخ طلب انضمامي إلى ألميريا الإسباني

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:47 م
ددونجا
ددونجا
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، أنه يجتهد للوصول للمكانة التي يتمناها مع فريقه أو المنتخب.

وقال دونجا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أجتهد للوصول للمكانة التي أتمناها سواء مع فريقي أو مع منتخب مصر، كما أستفيد من خبرات جميع المدربي لتطوير مستواي الفني ".

وأكمل : "رغم أنني كنت من أقل العقود في بيراميدز إلا أنني مؤمن بقدراتي أن أصبح من أهم اللاعبين".

وأتم : "المستشار تركي آل الشيخ طلب ضمي إلى ألميريا الإسباني قبل بداية الموسم لكن تمسك إدارة بيراميدز حالت دون ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادي الميريا الإسباني وتركي ال شيخ في مركز شباب العزيزية.. فيديو

زميل كهربا السابق.. ألميريا يتعاقد رسميا مع أنزو زيدان

كريم حافظ: الإعارات تسبب ضغطاً لي.. وطموحي الاحتراف بالدوري الإسباني

عبدالله بكري: عقدي ينتهي مع نادي بيراميدز بنهاية الموسم المقبل

نجم الأهلي السابق: جمهور الإسماعيلي يضع تشكيل الفريق على الفيسبوك.. فيديو

ترشيحاتنا

رامى إمام ينشر صورة لأبنائه مع شقيقه: أولادي وعمهم

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

وزيرة الصحة تعلن عن أقوى سلاح لمواجهة كورونا ..فيديو

وزير الدفاع يصدر أوامره لـ الحرب الكيميائية التحرك لمواجهة كورونا

رئيس نادي ريال مدريد في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

شاهد.. كيف تغلبت الصين على فيروس كورونا في 60 ثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية