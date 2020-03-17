نبيل دونجا: تركي آل الشيخ طلب انضمامي إلى ألميريا الإسباني

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، أنه يجتهد للوصول للمكانة التي يتمناها مع فريقه أو المنتخب.





وقال دونجا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أجتهد للوصول للمكانة التي أتمناها سواء مع فريقي أو مع منتخب مصر، كما أستفيد من خبرات جميع المدربي لتطوير مستواي الفني ".





وأكمل : "رغم أنني كنت من أقل العقود في بيراميدز إلا أنني مؤمن بقدراتي أن أصبح من أهم اللاعبين".



