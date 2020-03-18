أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك أمام مرتضى منصور.. تفاصيل

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد رئيس النادي، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مهمة اختيار قائمته أوائل العام المُقبل.





وقال "سليمان"، في تصريحات لفضائية "تن" عبر برنامج "البريمو": "الانتخابات الماضية قطعت شوطًا كبيرًا، ولكنني خسرت بسبب أفعال أخرى من رئيس النادي، رغم عدم إقامتي لأى مؤتمرات أو ندوات".





وأضاف: "سعيد بحالة الزمالك وفوزه ببطولتي سوبر، إفريقي ومصري، الزمالك كان يحتاج إنجازات شهر فبراير نظرًا للنتائج الصعبة للفريق في الفترة التي سبقته".





وتابع متحدثًا عن فقدان الأمل في حصد بطولة الدوري: "حدث العكس في الموسم الماضي، الزمالك كان متفوقًا والأهلي فاز بلقب الدوري".





وأردف: "كلام مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي باتهامي بالتخابر مع قطر أضحكني".





وعاد للحديث عن الفريق قائلًا: "كنت أثق في الفوز على الترجي، وسافرت إلى هناك من أجل سعادتي بمستوى الفريق فى الفترة الأخيرة كمشجع فقط ومساندة له، الزمالك قدم مستوى مميزا خلال الفترة الأخيرة، وهناك استقرار فني بشكل كبير".





وواصل: "حب اللاعبين والجماهير وراء تتويج الزمالك بالبطولات في الفترة الأخيرة، وإدارة الزمالك فى الفترة الأخيرة أهم ما يميزها هو الاستقرار الفني".





وأتم: "مرتضي كان يتعامل معي بشكل جيد، ولكن من حوله هم السبب فيما حدث".



