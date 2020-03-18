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أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية بشأن العاملين في القطاع الخاص

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:50 ص
السعودية تقلص عدد
السعودية تقلص عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات السعودية تعليق العمل في منشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوما، وذلك في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقررت السلطات السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يوما.

وألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، منشآت القطاع الخاص، بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد.

وأوضحت أن ذلك مع مراعاة ألا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40 من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين.

وأعلنت الوزارة ضمان توفر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا.
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