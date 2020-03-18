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وزير الصحة الأسبق يحسم الجدل حول التسابق على ارتداء الكمامة.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إنه تم التعامل مع وباء فيروس كورونا بشكل جيد في مصر، مُناشدًا المواطنين الاستجابة لجميع تعليمات وزارة الصحة وعدم التواجد بالتجمعات للحماية من كورونا.

وأضاف تاج الدين، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة صحيحة ووفقا للاحتياطات العالمية، مؤكدًا أن الغذاء السليم الصحي يرفع مناعة الجسم ولا يوجد غذاء معين يواجه هذا الفيروس بشكل مباشر.

وأكمل وزير الصحة الأسبق، أنه الكمامة يتم استعمالها في حالتين فقط إذا كان مريضًا أو فئات الطبية التي تتعامل مع المرضى بالفيروس، مشيرا إلى أن الكمامة تحد من انتشار العدوى وممكن تعويض الكمامة بمنديل ونضعه على الأنف.

وأكمل وزير الصحة الأسبق، أن من ضمن الأشياء الإيجابية المهمة في التعامل مع كورونا، أن يكون عندك توقعات في هذه الأمر واستراتيجيات للتعامل مع الأمور الموجود بشأن المرض.

وتواجه مصر ودول العالم وباء من فيروس كورونا، والذي ظهر لأول مرة في دولة الصين في منتصف شهر يناير الماضي وتسبب في وفاة الآلاف حول العالم.

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