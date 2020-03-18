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تعليم

بعد تعليق الدراسة بالجامعات.. ألسن عين شمس تؤجل فعاليات منتدى شباب الباحثين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:57 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قامت كلية الألسن جامعة عين شمس بتأجيل "منتدى شباب الباحثين في الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية"، وكان من المقرر إقامته فى الفترة من 16-18 مارس 2020.

وتسعى الكلية إلى تحقيق أهدافها وأهداف المنتدى من خلال إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيسي للدولة والجامعة، وتسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وفى هذا الإطار.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ من مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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