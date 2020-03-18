سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-3-2020

سجّل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2020 تباينًا في السوق الكويتية.





وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.





سعر الدينار الكويتي





سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.23 دولار أمريكي





سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.74 جنيه مصري





سجل سعر 1 يورو = 0.34 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.93 يورو





سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.37 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,67 جنيه أسترليني





سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.59 دولار كندي





سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.37 دولار أسترالي





سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 347.05 ين ياباني





سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.12 ريال سعودي





سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 178.63جنيه سوداني



