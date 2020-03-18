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اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-3-2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:00 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
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قسم الاقتصاد
سجّل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2020  تباينًا في السوق الكويتية.

وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي  

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.23 دولار أمريكي 

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.74 جنيه مصري  

سجل سعر  1 يورو = 0.34 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.93 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.37 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,67 جنيه أسترليني 

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.59 دولار كندي 

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.37 دولار أسترالي 

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 347.05 ين ياباني 

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.12 ريال سعودي  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 178.63جنيه سوداني 

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 12.14 ريال قطري
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