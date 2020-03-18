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اقتصاد

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:06 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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آية الجارحي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020 على المستوى العالمي،  بسبب تحفيز إضافي من الولايات المتحدة لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وأوقف اتجاها لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد، على الرغم من أن صعود الدولار كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1529.01 دولار للأونصة، بعد أن زاد نحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1529.40 دولار للأوقية.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء إنه سيعيد العمل بتسهيل تمويلي استخدمه خلال الأزمة المالية في 2008 لتقديم الائتمان مباشرة للشركات والأسر مع تنامي المخاوف بشأن أزمة سيولة بسبب الفيروس في الأيام القليلة الماضية.

وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغه أمس الثلاثاء مقابل عملات منافسة رئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1644.50 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 670.68 دولار. وزادت الفضة 1.9 بالمئة إلى 12.83 دولار للأونصة بعد تراجعها على مدى ثماني جلسات.

وعن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-3-2020 سجلت ارتفاعا بنحو 5 جنيهات عن تعاملات أمس، الثلاثاء، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 690 جنيها بعد أن كانت بمستهل تعاملات أمس 685 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.



سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الأربعاء، 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 724 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب  5.520 جنيه تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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