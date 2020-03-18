لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020 على المستوى العالمي، بسبب تحفيز إضافي من الولايات المتحدة لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وأوقف اتجاها لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد، على الرغم من أن صعود الدولار كبح المكاسب.





ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1529.01 دولار للأونصة، بعد أن زاد نحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1529.40 دولار للأوقية.





وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء إنه سيعيد العمل بتسهيل تمويلي استخدمه خلال الأزمة المالية في 2008 لتقديم الائتمان مباشرة للشركات والأسر مع تنامي المخاوف بشأن أزمة سيولة بسبب الفيروس في الأيام القليلة الماضية.





وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغه أمس الثلاثاء مقابل عملات منافسة رئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1644.50 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 670.68 دولار. وزادت الفضة 1.9 بالمئة إلى 12.83 دولار للأونصة بعد تراجعها على مدى ثماني جلسات.







