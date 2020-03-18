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مرأة

بـ الأسماء.. تعرف على الأدوية الأكثر فاعلية فى علاج كورونا حتى الآن

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:28 ص
ادوية فيروس كورونا
ادوية فيروس كورونا
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نهى هجرس
يعد فيروس كورونا من أكثر الفيروسات خطورة حتى الآن، ولا يوجد علاج طبي للقضاء عليه بشكل مباشر، ولكن بعض الدول قامت باستخدام مجموعة من العقاقير التى ظهرت نتائج جيدة.

ووفقاَ لما قدمة موقع"clinicaltrialsarena" إليكم أهم العقاقير التى تساعد فى العلاج من فيروس كورونا المستجد..

لقد تم استخدام "جلميد ريميسيفير"، وهو علاج وريدي، بالفعل لعلاج مريض مصاب في الولايات المتحدة، وكان من الأهداف الأساسية لتناول هذا الدواء هي الحد من الحمى.

ثم استخدام فافيلافير، وهو دواء مضاد للفيروسات، يمكن أن يساهم فى علاج فيروس كورونا المستجد، وبحسب ما ورد أظهر الدواء فعالية في علاج  فيروس كورونا.

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قامت بعض الدول بعمل تركيبة جرعة ثابتة من " ريتونافير والأوسيلتاميفير ، وريتونافير، ولوبينافير"، وهى مجموعة من الأدوية التى يمكن أن يستخدمها الأطباء لمواجهة الفيروس، وذلك حتى وجود الدواء الفعال.
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