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أخبار البلد

بالأصوات.. تعرف على النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة المحامين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:25 ص
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
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حمادة خطاب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين برئاسة المستشار أحمد أبودقة، عضو المجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية والمشرف على انتخابات نقابة المحامين، فوز المحامي رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين ب٣٥٦٦٥  صوتا.


وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.


وشهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما تنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا، ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس، بينهم 25 ممثلا لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.


وفيما يلي النتيجة النهائية بالأصوات في انتخابات المحامين

النقيب :
رجائى عطية - 35665

- الإدارات القانونية:
هشام لطفى - 28289
على الصغير - 21149
اسامه سلمان - 21094

- الأعضاء عن محاكم الاستئناف :
يحى التونى - القاهرة - 25517
أحمد بسيونى - الإسكندرية - 20176
نبيل عبد السلام - الإسماعيلية - 21153
محب المكاوى - المنصورة - 18170
حسين الجمال - طنطا - 14786
محمد خلف الكسار - بنى سويف - 18570
محمد فزاع - أسيوط - 19516
ابو عابد - قنا - 27226

- باقى أعضاء المجلس :
ابو بكر الضو - 20200
سيف النصر حماد - 18861
سعيد عبد الخالق - 18230
محمد عبد الوهاب - 17931
فاطمة الزهراء غنيم - 17599
عمر هريدى - 16831
محمد نجيب - 16776
ماجد حنا - 16086
اسماعيل طه - 16055
محمود الداخلى - 15987
مجدى سخي - 15846
خالد ابو كراع - 15838
محمد عبد العظيم كركاب - 15827
عبد الحفيظ الروبى - 15144
صلاح سليمان - 14953
سيد عبد الغنى - 14782
عيسى ابو عيسى - 14572

بالأصوات.. تعرف على النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة المحامين
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