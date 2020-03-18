بالأصوات.. تعرف على النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة المحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين برئاسة المستشار أحمد أبودقة، عضو المجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية والمشرف على انتخابات نقابة المحامين، فوز المحامي رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين ب٣٥٦٦٥ صوتا.





وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.





وشهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما تنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا، ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس، بينهم 25 ممثلا لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.





وفيما يلي النتيجة النهائية بالأصوات في انتخابات المحامين

النقيب :

رجائى عطية - 35665

- الإدارات القانونية:

هشام لطفى - 28289

على الصغير - 21149

اسامه سلمان - 21094

- الأعضاء عن محاكم الاستئناف :

يحى التونى - القاهرة - 25517

أحمد بسيونى - الإسكندرية - 20176

نبيل عبد السلام - الإسماعيلية - 21153

محب المكاوى - المنصورة - 18170

حسين الجمال - طنطا - 14786

محمد خلف الكسار - بنى سويف - 18570

محمد فزاع - أسيوط - 19516

ابو عابد - قنا - 27226

- باقى أعضاء المجلس :

ابو بكر الضو - 20200

سيف النصر حماد - 18861

سعيد عبد الخالق - 18230

محمد عبد الوهاب - 17931

فاطمة الزهراء غنيم - 17599

عمر هريدى - 16831

محمد نجيب - 16776

ماجد حنا - 16086

اسماعيل طه - 16055

محمود الداخلى - 15987

مجدى سخي - 15846

خالد ابو كراع - 15838

محمد عبد العظيم كركاب - 15827

عبد الحفيظ الروبى - 15144

صلاح سليمان - 14953

سيد عبد الغنى - 14782

عيسى ابو عيسى - 14572

