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أخبار العالم

بسبب كورونا.. وضع وزيرين إسرائيليين وعضوى كنيست بالحجر الصحي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:36 ص
وضع وزيرين إسرائيليين
وضع وزيرين إسرائيليين وعضوى كنيست بالحجر الصحي
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء تفاصيل وضع وزيرين إسرائيليين وعضو كنيست الحجر الصحي بسبب اشتباه إصابتهم بـ كورونا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، إخضاع وزيري الداخلية والزراعة، وعضوي كنيست للحجر الصحي الفوري بعد مخالطتهم مسؤولا مصاب بفيروس كورونا.

وذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية أنه تم إخضاع وزيري الداخلية آريه درعي، والزراعة تساحي هنجبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك (كاحوال لافان) للحجر المنزلي.

وقالت القناة إن الوزير هنجبي وعضوي الكنيست خالطا "ِشاي حجاج" رئيس مستوطنة ما تسمى "المجلس الإقليمي مرحافيم" الواقعة قرب قطاع غزة، في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي حول استعدادات الزراعة للتصدي لفيروس كورونا.

وأضافت أن الوزير درعي خالط هو الآخر مصابين خلال اجتماع عقد الأحد بمقر وزارة الداخلية بالقدس، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن تشخيص 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ، ليرفع عدد المصابين بالمرض إلى 427 حالة.

وأوضحت أن 5 مرضى من أصل 427 في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.

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