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توك شو

أبرزها النوم الجيد.. نصائح جديدة لمحاربة كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:24 ص
النوم يقوي جهاز المناعة
النوم يقوي جهاز المناعة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية العلاجية، إن في ظل مواجهة العالم كله لفيروس كورونا ،يجب الاهتمام بالجهاز المناعي بشكل صحيح جدًا و بنوعية الغذاء والفيتامينات التي يحتاجها الجسم وجهاز المناعة ليكون قادر على مواجهة أي فيروسات.

ونصح الدكتور مصطفى ساري، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أن من أهم الأشياء للجسم هي النوم بصورة كافية ومنتظمة في الوقت ما بين الحادية عشر السادسة صباحًا وهي التوقيتات الطبيعية، وان أي جسم يحتاج من 7 إلى 9 ساعات نوم لتستطيع أجهزة الجسم كلها العمل بكفاءة عالية.

وأكد على أن من الضروري أن تمارس الرياضة بشكل منتظم وبسيط وليس بالضرورة ان يمارس في الجيم أو النادى، وإنما من السهل جدًا ممارستها مزليًا، وهذا لتنشيط الدورة الدموية والمساعدة في حرق بعض الدهون التي تمثل خطر على الجهاز المناعي.

وأضاف أن التوتر والضغط العصبي يقلل من مقاومة الجهاز المناعي ويضعفه، ويجب تجنب شرب المنبهات والتدخين والكحوليات لأن كل هذه الأشياء تقلل من المناعة.

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