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أخبار البلد

العصار يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:01 م
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار
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أ ش أ
بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق له، الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وناقش الجانبان ـ خلال لقائهما في ديوان عام الوزارة اليوم ـ عددا من المشروعات التى تقوم وزارة الإنتاج الحربي بدراسة تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية ومشروعات تطوير بعض خطوط الإنتاج بشركاتها والوقوف على سبل التمويل المتاحة، وأهم المعوقات التى تواجه العملية التنفيذية، واستعرضا مستجدات التعاون القائمة ومتابعة تنفيذ عقد توريد البوابات الأمنية لصالح هيئة الاستثمار.

واستعرض "العصار" عددا من المشروعات الاستراتيجية التي تم إعداد دراسة جدوى لها وتضمنت مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات الصينية الرائدة فى هذا المجال، ومشروع تصنيع إطارات السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية أيضا.

من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار وجود بيئة استثمارية ضخمة في الوقت الحالي بعد التطور المشهود فى الصناعة خلال الفترة السابقة، معربا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تشارك بها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية، ودعمه الكامل لتسهيل أى معوقات يمكن أن تسهم فى دفع عجلة التنمية فى ظل تطورات الوضع الاقتصادى الراهن.
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