مترو الأنفاق يخصص الرقم 16048 حال الاشتباه في وجود مصاب بـ كورونا.. فيديو

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الدولة شددت على إجراء مجموعة من الإجراءات الاحترازية في المترو بخطوطه الثلاثة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع أحمد عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، أنه تم تطهير وتعقيم كل العربات والمحطات وورش الصيانة داخل المترو، ويتم ذلك بشكل يومي وعلى فترات خلال اليوم.

وأضاف المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن تم التنسيق مع شرطة النقل وشرطة المترو بعدم وجود أي تجمعات أو الانتظار داخل المحطات، وتم التنسيق مع غرفة التحكم المركزي بتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الازدحام.

وأوضح أن تم التنسيق مع وزارة الصحة بوضع ملصقات التوعية في المترو للوقاية من الفيروس، وأن يتم التنويه بالإرشادات العامة للوقاية في المحطات الإذاعية الداخلية للمترو.

وأشار إلى وجود خط ساخن للمترو وهو 16048 لاستقبال أي شكوى أو استفسار أو بلاغ، وهناك رقم سريع للتواصل على الواتس اب لاي شخص يريد التبليغ عن الاشتباه في حالة أو ما شابه ذلك وكذلك الرقم 01221116048 ليكون في الخدمة على مدار 24 ساعة .