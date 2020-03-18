3 أسباب.. لماذا لا يجرؤ أردوغان على إرسال جيش تركي إلى ليبيا؟ البرلمان يجيب

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خطورة تصريحات اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، التي أكد فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقل ما يقرب من 7500 مرتزق إلى الأراضي الليبية، وهناك عشرات المرتزقة الذين يجرى تدريبهم فى غازى عنتاب تجهيزا لنقلهم إلى طرابلس، وأن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات، وأنه يجري نقل ما يقرب من 400 مرتزق سورى إلى طرابلس أسبوعيا.





وقال أحمد فؤاد أباظة، في بيان، الأربعاء، إن هذه التصريحات تؤكد مجموعة من الحقائق المهمة، فى مقدمتها أن النظام الإرهابى التركى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان، لم يجرؤ على إرسال قوات من الجيش التركى إلى ليبيا بسبب معارضة الشعب التركى لسياسات أردوغان الذى استعان بالدواعش والمرتزقة داخل سوريا وبدأ فى نقلهم إلى ليبيا، والحقيقة الثانية تؤكد أن النظام القطرى الإرهابي ممثلا في أمير الدم والإرهاب هو من يقوم بدفع الفاتورة المالية من مليارات الأوراق الخضراء الدولارية لسيده ومولاه أردوغان.





وأضاف النائب أن الحقيقة الثالثة هى نجاح وقدرة الجيش الليبى فى الدفاع عن ليبيا وسحق إرهابيى وغزاة ومرتزقة أردوغان، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك تأكيد "المسمارى" أن قوات الجيش الوطنى الليبى تمكنت من قتل عدد من المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا، وأن ما يقرب من 190 مرتزقا سوريا تمكنوا من الانتقال إلى أوروبا من ليبيا.



