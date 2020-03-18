يبلغ 9 أشهر.. ثاني طفل يصاب بـ فيروس كورونا في بريطانيا

يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي ولها العديد من الأعراض كارتفاع درجة الحرارة والكخة الجافة، وتسعى البلاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكشف موقع daily mail، عن إصابة ثانى أصغر طفل بفيروس كورونا ببريطانيا ويبلغ من العمر 9 أشهر وجاء ذلك بعد إصابة أول حالة لطفل حديث الولادة بالفيروس منذ أيام قليلة.
وبين التقرير أن الأسرة أصيبت بحالة ذعر وصدمة عند معرفتهم أنه ثاني طفل يصاب بفيروس كورونا المستجد وعانى الطفل من الحمى والبرد لعدة أيام، لذلك أخذه والديه إلى المستشفى، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للطفل وقال الطبيب أنه مصاب بالفيروس التاجي كورونا.
وأصيبت الأسرة بحالة صدمة واستنكروا إصابة طفلهم بفيروس كورونا، والآن يعيش الأب والأم في عزلة ذاتية مع طفلهم المصاب في منزلهم بمانشستر.
كانت المملكة المتحدة قد أعلنت منذ عدة أيام عن إصابة أصغر طفل فى العالم بفيروس كورونا الجديد بعد التأكد من إصابته بالمرض بعد دقائق من ولادته مما يهدد هذا مستقبل انتشار العدوى لدى الأطفال.