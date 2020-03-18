يدعم الإنتاج المحلى وينشط الاقتصاد.. فوائد مذهلة لقرار تخفيض سعر الفائدة فى مصر

أرجع البنك المركزي المصري ، قراره بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية منذ قليل، إلي أن متابعة التطورات والأوضاع العالمية، دعت البنك للتحرك بغرض الحفاظ على منجزات للإصلاح الاقتصادي والمكتسبات التي حققتها مصر.









وقال البنك المركزي المصري ، إن تخفيض سعر الفائدة هو إجراء استثنائي يسعى لدعم الاقتصاد القومي يسهم في دعم النشاط الاقتصادي علي مختلف القطاعات وأحكام السيطرة علي معدلات التضخم مستقبلا، معتبرا أنه يتسق مع مستهدفات التضخم بنسبة 9% انخفاضا بمتوسط 3% بنهاية الربع الأخير من العام الميلادي الجاري.





قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 300 نقطة لم يؤثر على أداء البورصة المصرية.





وأضافت خبيرة اسواق المال في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مؤشرات البورصة قابلت قرار التخفيض بفتور حيث استهلت التداولات جلسة منتصف الأسبوع علي استمرار حالة التراجع حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بالأمس بنسب تتراوح بين 2 إلى 3.6% مع استمرار حالة من الترقب الحذر عند المتعاملين، لافتا إلى البورصة لم تتأثر اليوم ولكنها ستتأثر بالإيجاب علي المدى الطويل.









وأشار حنان رمسيس، اهتمام العالم الآن منصب على وباء كورونا فأصبح هو الشغل الشاغل لدي المواطن البسيط ليلا ونهارا، أما عن مردود القرار على وضع الاقتصاد الكلي، فقالت حنان رمسيس، إن القرار خطوة جيدة لدعم تحول النشاط الاقتصادي إلى نشاط متعامل بدل من نشاط خامل وراكد، وسيظهر الأثر فيما بعد إلى أداء الشركات المقيدة بالبورصة ولكن على المدى الطويل.





وتابعت: ومن الواضح أن البنك المركزي مهتم في الآونة الأخيرة بالمضي قدما في إجراءات التيسير الكمي والنقدي حيث يقوم بخفض أسعار الفائدة ويقدم مبادرات متوالية لدعم الاقتصاد وتفادي نتائج التعثر الناتجة عن الآثار الاقتصادية لكورونا والتي نالت من كل اقتصاديات العالم.





أما التأثير السلبي للقرار، فقالت رمسيس إنه يتعلق بخفض معدلات الفائدة علي أدوات الدين كعطاءات وأذون الخزانة وهذا ما قد يؤثر علي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ولكنه في الحدود الآمنة ولا يوجد مخاوف من عودة الدولار لمستويات مرتفعة جدا بسبب انخفاض الاستيراد من الخارج.





وتابعت وقد يكون في صالح المنتج المحلي والذي بدأ الاهتمام باستخدامه بمعدلات عالية مما ينبئ بالمزيد من الانخفاض في عجز الموازنة للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج.





قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال، إن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات من شأنها القضاء على منابع انتشار فيروس كورونا، مثل تحويل طريقة التعامل والدفع الآلى الإلكتروني وذلك لتقليل التعامل بالعملات الورقية لأنها تنقل عدوى كورونا .





وأضاف خلال لقائه مع ا لإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» ، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة إجراء مميز وكان متوقعا ولكن ليس بهذه السرعة وهذه النسبة.





أن هذا القرار له العديد من الآثار الإيجابية على المواطن والشركات والدولة وأوضح الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال أن هذا القرار له العديد من الآثار الإيجابية على المواطن والشركات والدولة .



