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مرأة

أبرزها 3 أكواب حليب.. نصائح الشهر الثالث في الحمل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:34 م
نصائح للحامل
نصائح للحامل
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آلاء حسن
تعتبر الشهور الأولى في الحمل من أكثر الشهور أهمية في حياة وصحة طفلك لأنها الفترة التي يتكون فيها الطفل لذلك يجب على الأمهات التغذية بشكل سليم في فترة الحمل.

وقدمت دكتور هدير جميل استشاري التغذية العلاجية نصائح للشهر الثاني من الحمل خلال منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نصائح للشهر الثالث من الحمل والتي تبدأ أهمية التغذية بشكل جدي، وعلى الحامل أن تعطي قليلًا من الوقت والجهد لتناول طعام صحي ومغذي للحصول على حاجتها وحاجة طفلها من العناصر الغذائية المتعددة ومع نهاية الشهر الثالث يختلف معدل زيادة الوزن ليصل الى زيادة حقيقية بمعدل 0.5 كجم في الأسبوع، النصائح الغذائية لهذا الشهر فهى:

1- عوّدي نفسك على أكل الخضار والفاكهة ..و إستبدلي الشيكولاتة و الحلويات الدسمة والأطعمة المقلية بالخضار والفاكهة لما لها من فوائد لاحتوائها على ألياف صحية وفيتامينات ومعادن مهمة.

2- السوائل مهمة جدا خلال مرحلة الحمل، يجب أن تتناولي ما لا يقل عن 8 أكواب ماء وسوائل أخرى كالعصير الطبيعي والشوربة.

3- تناولي على الأقل 3 أكواب من الحليب أو ما يعادله يوميًا، لتضمني الحصول على كمية كافية من الكالسيوم الذي يزداد احتياجك له الآن. كما يزودك الحليب ومشتقاته بالبروتين للحفاظ على خلايا جسمك وبناء خلايا الجنين.

4- إجعلي وجباتك خفيفة ومتعددة حوالى ستة وجبات يوميًا، مثلًا: تناولي فطورًا مغذي كالحليب ورقائق الذرة في الصباح، ثم بعده بساعتين تناولي وجبة خفيفة كحبة فاكهة مثلا،ً يليها الغذاء الذي يجب أن يكون غني بالخضار، البروتين والنشويات. عصرًا يمكنك تناول كوب من العصير الطبيعي مع قطعة كعك، وحاولي تناول وجبة العشاء قبل ساعتين أو ثلاثة من موعد النوم.
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