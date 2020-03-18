سيبوني في حالي.. نادين نسيب نجيم تتعرض للقرصنة مجددا "تفاصيل"

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مجددًا لمحاولة قرصنة وسرقة حساباتها عبر المنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت نادين نسيب نجيم رسالة شديدة اللهجة قالت فيه عبر تويتر: "عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها من مبارح وهني هم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلها".
وأضافت: "كل شوي بتوصلني رسالة وإيميل خلصنا روحوا صللوا ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية خلصنا حللوا عني بقى " سيبوني في حالي" ! العمى".
وسبق وتعرض حساب نادين نسيب نجيم عبر انستجرام للقرصنة ونجحت في استعادته بنجاح.
يشار إلى أن نادين نسيب نجيم سوف تنافس في الموسم الرمضاني بمسلسل النقيب سما مع الفنان السوري قصي خولي الذي تعاون معها العام الماضي في مسلسل "خمسة ونص".