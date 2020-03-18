غدا.. غلق الفنادق السياحية لإجراء التطهير والتعقيم في الأقصر

قال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر في الأقصر، إنه اعتبارا من يوم غد، الخميس، سيتم إغلاق جميع الفنادق الثابتة والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.





وأوضح ثروت عجمي، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن العاملين في الفنادق العائمة لن يغادروا أماكنهم وفقا لقرار المحافظة لمدة 14 يوما كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع جميع العاملين في القطاع السياحى والمخالطين للأجانب.







وأضاف أنه خلال فترة الحجر الصحي ستتم متابعتهم، وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل مع أصحابها فورا، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وستكون هناك قاعدة بيانات كاملة خاصة بالعاملين في المحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.





وأكد أن الشركات السياحية بدأت إجراءات مغادرة الوفود السياحية المتواجدة فى الأقصر وأسوان تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بوقف الطيران بداية من ظهر الخميس المقبل.