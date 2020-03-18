AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدا.. غلق الفنادق السياحية لإجراء التطهير والتعقيم في الأقصر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر في الأقصر، إنه اعتبارا من يوم غد، الخميس، سيتم إغلاق جميع الفنادق الثابتة والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.

وأوضح ثروت عجمي، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن العاملين في الفنادق العائمة لن يغادروا أماكنهم وفقا لقرار المحافظة لمدة 14 يوما كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع جميع العاملين في القطاع السياحى والمخالطين للأجانب.

وأضاف أنه خلال فترة الحجر الصحي ستتم متابعتهم، وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل مع أصحابها فورا، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وستكون هناك قاعدة بيانات كاملة خاصة بالعاملين في المحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.

وأكد أن الشركات السياحية بدأت إجراءات مغادرة الوفود السياحية المتواجدة فى الأقصر وأسوان تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بوقف الطيران بداية من ظهر الخميس المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معابد الأقصر تتزين بالسائحين.. ونسبة الإشغال 90%.. فيديو وصور

1000 جهاز أشعة فوق حمراء.. قرار عاجل لمواجهة فيروس كورونا بالأقصر

إيهاب عبد العال: الأمريكان والأوروبيون عوضوا توقف الحركة من جنوب شرق آسيا للأقصر بسبب كورونا

وزيرا الطيران والسياحة: المجال الجوي لن يغلق خلال مدة تعليق حركة الطيران

شركتان عالميتان لتطهير الفنادق والمنشآت السياحية ومباني وزارة السياحة والآثار

خالد العناني: الاتفاق مع شركتين عالميتين للبدء بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية.. والكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية

ترشيحاتنا

مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

بعد مطالبته بإعلان زواجهما السرى.. فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وأحمد العوضى

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

شاهد .. هدايا ثمينة لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها لـ أحمد أبو هشيمة

لأجل غير مسمى.. تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

صحة بورسعيد تكشف حقيقة تجهيز حالة لنقلها إلى العزل بعد إصابتها بـ كورونا المستجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها