"الشباب والرياضة" توجه بتعقيم المركز الأولمبي بالمعادي للوقاية من فيروس كورونا

استمرارا لجهود وزارة الشباب والرياضة في تعقيم المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية، وجه اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعقيم كامل لكافة أرجاء ومنشآت المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.
وطالب الوزير، بضرورة المتابعة اليومية من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، والتي وجهت بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوي داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة، ووسائل التعقيم وتوعية العاملين.