"الشباب والرياضة" توجه بتعقيم المركز الأولمبي بالمعادي للوقاية من فيروس كورونا

استمرارا لجهود وزارة الشباب والرياضة في تعقيم المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية، وجه اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعقيم كامل لكافة أرجاء ومنشآت المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.



