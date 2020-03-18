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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: حزمة القرارات الاقتصادية "جيدة" وتوقيتها مناسب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مجملها "جيدة" وتأتي في توقيت مناسب لمواجهة الركود المحتمل نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا عاليمًا.
وأضاف "جنيدي": أري أن تتخذ الحكومة حزمة أخرى من الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية مع التركيز الأكبر على القطاعات الأكثر تأثرًا وكذلك الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.
وأكد ، أن خفض سعر الغاز للمصانع "جيد للغاية" كإجراء سريع لدعم الصناعة إلا أنه ما زال من الضرورة وضع سعر مرن للغاز في مصر.
وقال "جنيدي"، أما فيما يخص قرار الحكومة بخفض سعر الكهرباء للمصانع بواقع عشرة قروش وتثبيت الأسعار لمدة 3 إلي 5 سنوات فإنه قرار في "غير محله" خاصة وأنه كان يجب قصره علي الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الأمر الذي يضر بالمسار الصحيح الذي اتخذته وزارة الكهرباء والطاقة منذ سنوات لتحرير أسعار الكهرباء بحلول 2022 والذي ترتب عليه ضخ استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن تخفيض أسعار الكهرباء لسنوات سيكون له نتائج وتداعيات سلبية على استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.
واضاف :كان من الأفضل دعم كل الشركة المصرية بشكل آخر مناسب للفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتبعيتها على الاقتصاد المصري كتأجيل سداد ضريبة الدخل للشركات لمدة 6 أشهر وإعفائه من سداد حصتها من التأمينات الاجتماعية لمدة عام مثلًا والتي سيكون لها مردود أفضل على أداء الاقتصاد المصري ويساعد الشركات المصرية علي الحفاظ علي العاملين بها.
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