الرئيس الأمريكي: تقدم في لقاح ضد كورونا وسنهزم عدونا غير المرئي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك تقدم في تجربة لقاح ضد فيروس كورونا في التجارب السريرية .





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن العالم سيهزم العدو غير المرئي في أسرع وقت وسنحقق جميعا تقدما بهذا الشأن.





وأضاف:"نعمل مع مجموعات مختلفة لتطوير لقاح لفيروس كورونا". وتابع:"سأعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا".

ويأتي ذلك بعدما تلقى 3 متطوعين آخرين، رجلان وامرأة جرعات اللقاح الجديد، أمس الثلاثاء، في مدينة سياتل الأمريكي في معهد "Kaiser Permanente Washington"، وذلك بعدما تلقت المتطوعة أجرت جينفر هالر أول جرعة في أولى التجارب البشرية للقاح فيروس كورنا المستجد كوفيد 19.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون الدفاع الوطني الامريكي لبمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي بشأن كورونا:"سنفعل قانون الإنتاج الدفاعي ومركز قانون الطوارئ..هناك إجراءات كثيرة تم إنجازها في وقت قصير".





أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا ضخما في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة





وقالت الولايات المتحدة إنها سجلت 84 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أوردت أمس أن أكثر من 100 شخص توفوا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.





وقالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 5000 شخص اليوم الثلاثاء، بزيادة 5 أضعاف خلال 7 أيام، مع تكثيف الولايات المتحدة لعمليات الاختبار للكشف عن إصابات كورونا وتدابير الحد من انتشاره.