AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمدة 14 يوما.. جنوب سيناء: وقف السياحة الداخلية وعدم مغادرة المخالطين للسائحين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:14 م
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
Advertisements
أسامة علي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وجهتا المحافظات السياحية ومنها جنوب سيناء بعدم مغادرة أطقم العمل فى المناطق والمنشآت السياحية لمدة 14 يوما.

وتابع فودة، خلال حواره مع فضائية، "اكسترا نيوز"، تطبيق توجيهات الوزارتين اعتبارا من اليوم، أو من تاريخ مغادرة آخر سائح من المحافظة، معقبا:" التوجيهات دى خاصة للعاملين المخالطين للسائحين"".

وأوضح ، محافظ جنوب سيناء، التوجيهات تشمل أيضا تطهير الاماكن السياحية بعد مغادرة السائحين، لافتا إلى أنه حسب تصريحات وزير السياحة فإن شركتين عالميتين يتولوا تطهير الاماكن السياحية.

وتابع محافظة جنوب سيناء، أن المحافظات تستخدم امكانياتها لتطهير المناطق السياحية لحين وصول الشركتين.

وأوضح  خالد فودة،المحافظات السياحية لن تستقبل رحلات السياحة الداخلية لمدة 14 يوم ايضا بدا من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.

اقرأ أيضا:أسامة هيكل: لا صحة لعزل شرم الشيخ أو أي محافظة بسبب كورونا

وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن، ولا صحة لعزل شرم الشيخ بسبب كورونا.


وأكد أسامة هيكل، فى بيان عاجل له، أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة، مناشدا الجميع عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورات تدريبية للعاملين بالمطاعم السياحية في جنوب سيناء عن سلامة الغذاء

فحص جميع العاملين والزائرين بالمدن السياحية في جنوب سيناء للوقاية من كورونا

حجر صحي 14 يوما للعاملين بالسياحة في شرم الشيخ.. (تفاصيل)

أسامة هيكل: لا صحة لعزل شرم الشيخ أو أي محافظة بسبب كورونا

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

وزير الدولة لشئون الإعلام يوضح موقف العاملين في شرم الشيخ

ترشيحاتنا

إسرائيل تسجل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

بـ التايجر.. عبير صبرى تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

ياسمين صبري تكشف عن أول هدية تلقتها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة

بلاش عسل.. استشاري تغذية يكشف عادات خاطئة للوقاية من كورونا.. فيديو

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

النيابة تستدعي لاعب الأهلي صالح جمعة في واقعة دهس شاب بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. فاهيتا لحم دايت من المطبخ المكسيكي

بعد أنباء زواجها من أحمد العوضى.. شاهد إطلالة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها

خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع