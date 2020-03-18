لمدة 14 يوما.. جنوب سيناء: وقف السياحة الداخلية وعدم مغادرة المخالطين للسائحين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وجهتا المحافظات السياحية ومنها جنوب سيناء بعدم مغادرة أطقم العمل فى المناطق والمنشآت السياحية لمدة 14 يوما.

وتابع فودة، خلال حواره مع فضائية، "اكسترا نيوز"، تطبيق توجيهات الوزارتين اعتبارا من اليوم، أو من تاريخ مغادرة آخر سائح من المحافظة، معقبا:" التوجيهات دى خاصة للعاملين المخالطين للسائحين"".

وأوضح ، محافظ جنوب سيناء، التوجيهات تشمل أيضا تطهير الاماكن السياحية بعد مغادرة السائحين، لافتا إلى أنه حسب تصريحات وزير السياحة فإن شركتين عالميتين يتولوا تطهير الاماكن السياحية.

وتابع محافظة جنوب سيناء، أن المحافظات تستخدم امكانياتها لتطهير المناطق السياحية لحين وصول الشركتين.

وأوضح خالد فودة،المحافظات السياحية لن تستقبل رحلات السياحة الداخلية لمدة 14 يوم ايضا بدا من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.

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وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن، ولا صحة لعزل شرم الشيخ بسبب كورونا.





وأكد أسامة هيكل، فى بيان عاجل له، أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة، مناشدا الجميع عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.