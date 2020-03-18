رسالة مهمة من مدرب الاتحاد السعودي للاعبيه

أصدر فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد السعودي عدة قرارات للاعبيه بعد تعليق كافة الأنشطة الرياضية ومنها التدريبات الجماعية بناء على قرار وزارة الرياضة السعودية .
ونصح مدرب الزعيم اللاعبين بالالتزام بالتدريبات البدنية في منازلهم إلى جانب الحفاظ على الحمية الغذائية التي وضعهم لها الجهاز الفني وحذر من الاستخفاف أو التهاون ووعدهم بأنه سوق يقيس معدل لياقتهم عند العودة للتريبات مرة أخرى .
يذكر أن نادى الاتحاد يحتل المركز الـ13 ببرصيد 23 نقطة بعد مرور 22 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة .