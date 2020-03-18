رسالة مهمة من مدرب الاتحاد السعودي للاعبيه

ونصح مدرب الزعيم اللاعبين بالالتزام بالتدريبات البدنية في منازلهم إلى جانب الحفاظ على الحمية الغذائية التي وضعهم لها الجهاز الفني وحذر من الاستخفاف أو التهاون ووعدهم بأنه سوق يقيس معدل لياقتهم عند العودة للتريبات مرة أخرى .



