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محافظات

خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  مشروع المرأة المعيلة لصناعة السجاد اليدوى برشيد خلال زيارته التفقدية اليوم الأربعاء حيث تم إنشاء المشروع عام 2015 برأس مال بلغ 275 ألف جنيه حيث تم شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج وتوفير المدربين والعاملات اللاتى تم تدريبهن على صناعة السجاد والذي يعد الآن من أفضل أنواع السجاد اليدوي.


وأكد اللواء آمنة ان المشروع يأتى فى إطار تشجيع المرأة المعيلة على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإهتمام بالمنتجات اليدوية مثل مشروع السجاد اليدوي تلك الحرفة القيمة التي تدر دخلًا وفيرًا على الدولة والأسرة المصرية . 


ووجه بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لهن من بيئة عمل مناسبة وإقامة معارض بإستمرار لتسوق منتجاتهن من السجاد اليدوي مع وجود دعاية مناسبة لتسويق المنتج على مستوى الجمهورية وربما التصدير للخارج .


وإلتقى المحافظ بالعاملات بالمشروع وأشاد بمدى حرصهن على جوده الإنتاج وسعيهن الدءوب على إنجاح المشروع وتطويره.


والجدير بالذكر أن مصنع السجاد اليدوي برشيد يعمل به 40 عاملة وبه مصنع تشطيب كامل تبلغ طاقته الإنتاجية 60 مترا شهريًا من السجاد اليدوى يتم تسويقها بالمزاد وبيعها للجمهور ويهدف إلى مساعدة المرأة المعيلة وتدريبها و زيادة دخلها لتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها .
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
خلال تفقده لمشروع المرأة المعيلة.. محافظ البحيرة يوجه بتوفير كل الاحتياجات للتسويق
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