AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب انتشار كورونا بين لاعبي إيطاليا.. إبراهيموفتش يقدم على هذه الخطوة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:36 م
ابراهيموفتش
ابراهيموفتش
Advertisements
عمرو ابوبكر
خطوة جديدة في عالم الرياضة بعد تفشي فيروس كورونا المستحدث الذي فرض على العالم توقف الانشطة الرياضية، خطاها أبراهيموفيتش نجم منتخب السويد كنوع من الدعم القوي للاطاحة بهذا الفيروس اللعين ومقاومته والقضاء عليه. 

على طريقته الخاصة، أرسل زلاتان إبراهيموفيتش المهاجم السويدي، لنادي ميلان الإيطالي، رسالته الخاصة بشأن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

تحدث زلاتان في فيديو له: "إيطاليا لطالما أعطتني الكثير والكثير، لذلك هي لحظة درامية لنا جميعًا".

وأضاف: "قررت البدء في حملات التبرع للمستشفيات التي تحتوي على أماكن للحجر الصحي وبها العديد من المصابين؛ لأن هذه المشكلة حقيقية وتحتاج المساعدة من الجميع".

واختتم: "إذا كان الفيروس لم ينتقل لـ زلاتان، فإن زلاتان سينتقل للفيروس نفسه".

إبراهيموفيتش الذي لعب لـ يوفنتوس وإنتر وميلان من قبل، عاد من جديد لروسونيري في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا تفشى بشكل مرعب حول العالم، ومن بين المصابين بهذا الفيروس العديد من اللاعبين في الدوريات الاوروبية، ابرزهم كان في الدوري الايطالي.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاد ميلان للفوز ..ابراهيموفيتش سلطان تربع على عرش الدوري الإيطالي

رسميًا.. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بدون جمهور

إصابة لاعب بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي بفيروس كورونا

تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بسبب فيروس كورونا

كورونا يضرب الرياضة الإيطالية.. إقامة مباريات الدوري بدون جماهير.. تفاصيل

إبراهيموفيتش يدعم إيطاليا بطريقته الخاصة لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تكشف عن أول هدية تلقتها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة

بعد اعتزالها الفن.. لقاء سويدان عبر إنستجرام: فراغ

وزير الإعلام يكشف حقيقة نزول دبابات الجيش الى الشوارع..فيديو

جشع وإجرام.. هجوم عنيف من مرتضى منصور على التجار ومروجى الشائعات.. شاهد

القوى العاملة: خفض عدد العاملين في القطاع الخاص بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا الجديدة في السوق المصري

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد