بسبب انتشار كورونا بين لاعبي إيطاليا.. إبراهيموفتش يقدم على هذه الخطوة

خطوة جديدة في عالم الرياضة بعد تفشي فيروس كورونا المستحدث الذي فرض على العالم توقف الانشطة الرياضية، خطاها أبراهيموفيتش نجم منتخب السويد كنوع من الدعم القوي للاطاحة بهذا الفيروس اللعين ومقاومته والقضاء عليه.





على طريقته الخاصة، أرسل زلاتان إبراهيموفيتش المهاجم السويدي، لنادي ميلان الإيطالي، رسالته الخاصة بشأن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.





تحدث زلاتان في فيديو له: "إيطاليا لطالما أعطتني الكثير والكثير، لذلك هي لحظة درامية لنا جميعًا".





وأضاف: "قررت البدء في حملات التبرع للمستشفيات التي تحتوي على أماكن للحجر الصحي وبها العديد من المصابين؛ لأن هذه المشكلة حقيقية وتحتاج المساعدة من الجميع".





واختتم: "إذا كان الفيروس لم ينتقل لـ زلاتان، فإن زلاتان سينتقل للفيروس نفسه".





إبراهيموفيتش الذي لعب لـ يوفنتوس وإنتر وميلان من قبل، عاد من جديد لروسونيري في يناير الماضي.





جدير بالذكر أن فيروس كورونا تفشى بشكل مرعب حول العالم، ومن بين المصابين بهذا الفيروس العديد من اللاعبين في الدوريات الاوروبية، ابرزهم كان في الدوري الايطالي.