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مرأة

غازات سامة.. أخطاء استعمال هذا المطهر المنزلي تؤدى إلى كارثة صحية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:38 م
كارثة صحية توقف دقيقة
كارثة صحية توقف دقيقة أحذر من أخطاء استعمال هذا المطهر المنز
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أسماء عبد الحفيظ
فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العالم وأقرت منظمة الصجة العالمية أنه وباء عالمى ،تقع بعض السيدات فى أخطاء كارثية تضر بصحتها وصحة اسرتها نتيجة للتعامل بشكل خاطئ مع مطهر منزلى اقرته منظمة الصحة العالمية بأنه أقوى مطهر طبيعي.


تحذيرات استخدام الكلور بطريقة خاطئة :

- لا يضاف الكلور إلى أي منظفات أو مطهرات أخرى"كحول" حتى إذا كان مخففا بالماء لأنه يتفاعل مع أي مكونات أخرى ويكون غازات سامة قد تؤدي إلى الوفاة فور استنشاقها.


- يجب الانتباه لعدم الإفراط في استخدام الكلور المخفف كمطهر لأنه يسبب تهيجا في الجلد والجهاز التنفسي والأغشية المخاطية للأنف خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية.

_ تقع بعض السيدات فى خطأ كبير نتيجة لاستعمالها الكلور المخفف كبديل لمطهرات اليد ، حذرت منظمة الصحة العالمية من لمس الكلور للجلد والعين والوجه لعدم التعرض لاضرار والتسبب في حساسية للجلد والعين .
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