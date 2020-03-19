كريم فهمي يتحدى تريزيجيه وأمير كرارة وهشام مجدي وشريف منير في تحدي البقاء في المنزل.. شاهد

شارك الفنان كريم فهمى فى تحدى البقاء فى المنزل ونشر فيديو له من من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق كريم فهمى " لقد واجهت تحديًا البقاء فى المنزل من قبل@omarsharky وأنا أتحدى @karara.amir ، @sherifmoneerofficial @heshammagedofficial @elsobkeymohamed @mahmoudtrezeguet".





وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





ان لعيب بقى 😂 - مشاء الله - ايه العظمة دى





ويذكر أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن أكثر من 11500 شخص أصيبوا بـ فيروس كورونا -19 الجديد على مستوى العالم خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 179،000 ، بينما تجاوز عدد الوفيات 7500 شخص.



