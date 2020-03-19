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فن

كريم فهمي يتحدى تريزيجيه وأمير كرارة وهشام مجدي وشريف منير في تحدي البقاء في المنزل.. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 01:38 ص
كريم فهمى
كريم فهمى
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سيد احمد
شارك الفنان كريم فهمى فى تحدى البقاء فى المنزل ونشر فيديو له من من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق كريم فهمى " لقد واجهت تحديًا البقاء فى المنزل من قبل@omarsharky وأنا أتحدى @karara.amir ، @sherifmoneerofficial @heshammagedofficial @elsobkeymohamed @mahmoudtrezeguet".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: 

ان لعيب بقى 😂 - مشاء الله - ايه العظمة دى 

ويذكر أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن أكثر من 11500 شخص أصيبوا بـ فيروس كورونا -19 الجديد على مستوى العالم خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 179،000 ، بينما تجاوز عدد الوفيات 7500 شخص. 

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