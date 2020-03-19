بطريقة كوميدية.. محمد أنور يشعل السوشيال ميديا بتحدي البقاء في المنزل.. شاهد





وربط محمد أنور كرة المناديل بخيط حتى يتمكن من تنطيطها وقال ساخرًا: "وقف بقى الفيديو على أنا أبقى أشيل الحبل في الجرافك علشان ابان أن بنطق طبيعي".





وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: " شاطر 😂😂 - ياجامد 😂 - حلو الحبل ده 😂😂😂".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن أكثر من 11500 شخص أصيبوا بـ فيروس كورونا -19 الجديد على مستوى العالم خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 179،000 ، بينما تجاوز عدد الوفيات 7500 شخص.





نشر الفنان محمد انور فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" أثناء القيام بتحدي البقاء في المنزل ضمن حملات التوعية لموجهة فيروس كورونا.