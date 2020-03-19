باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بمقطع فيديو خلال خضوعها لعملية تعقيم كاملة لمواجهة فيروس كورونا .





وظهرت سيرين عبد النور فى الفيديو بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع بلوفر أبيض ونسقت معها كارديجان شتوى طويل باللون الرمادى.





وانتعلت بوت أسود مسطح، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد كبيرة من دارا الأزياء العالمية Louis Vuitton، وقد بلغ سعر الحقيبة 2790 دولارًا أستراليًا أى ما يقرب من 27 ألف جنيه مصرى.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت كمامة .



