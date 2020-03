باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

View this post on Instagram

بليز ما تضحكو عليي بس هيك كنا نفوت على التصوير الله يقطع هالفترة على خير تنرجع نقدر نصور 😷 #دانتيل #رمضان_2020 #سيرين_عبدالنور #كورونا_فايروس #ايغل_فيلمز