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أخبار العالم

إصابة أول سيناتور في الكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، "ماريو دياز بالمرت"، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا، ليكون بذلك أول سيناتور يصاب بالمرض.

كان عضو الكونجرس الجمهوري، "دوج كولينلز"، أعلن مؤخرًا أنه سيفرض على نفسه حجرًا صحيًا للاشتباه في إصابته بالفيروس. 

كما أعلن السيناتور تيد كروز، الأحد الماضي، الشيء نفسه بعد أن التقى شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال إن فرص إصابته "منخفضة للغاية" لأن التفاعل كان أقل من دقيقة، ويشعر بأنه في "صحة جيدة"، لكن مع ذلك رأى عزل نفسه "بدافع الحذر الشديد".

وأعلن رئيس موظفي البيت الأبيض المعين حديثا مارك ميداوز، أنه وضع نفسه رهن الحجر الصحي بسبب اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
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