بالأحمر.. سونجول أودان بإطلالة ساحرة وشعر قصير من منزلها

نشرت الممثلة التركية سونجول أودان صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت سونجول أودان بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





وعلقت سونجول أودان على صورتها ببعض الكلمات التركية، وقالت: Ev halim:))).. وتعني: في المنزل.





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وظهرت سونجول أودان بلوزة باللون الأحمر، بأكمام طويلة، وقامت بترك شعرها منسدلا عبر وجهاها، وذلك بعد ان قصته على طريقة الجرسون ليبرز من رقة ملامحها.





فيما لم تتكلف سونجول أودان في وضع المكياج، حيث انها اكتفت ىبوضع الكحل الأسود على عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.





وأكملت سونجول أودان إطلالتها بإرتداء قرطين كبيرن على اذنيها باللون الذهبي، وهو ما أبرز من انوثتها بشكل كبير، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



