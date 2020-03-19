صحة أسوان تفحص العاملين فى الفنادق الثابتة والعائمة بالبواخر السياحية.. صور









وتواصل فرق الانتشار السريع أعمالها فى فحص ومتابعة النزلاء والعاملين في الفنادق الثابتة والعائمة بالبواخر السياحية.









يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.









وكانت محافظة أسوان نفت ما تردد من شائعات بشأن عزل محافظة أسوان بالكامل بسبب كورونا، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين عدم الانسياق خلف المواقع التى تنشر بيانات كاذبة.









وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عار تمامًا من الصحة وليس له أى أساس بالمرة حيث أن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعى باستثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من انتشار مرض كورونا المستجد.









ولفت المحافظ إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم انتشار المرض يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية.





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تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا على مدار الساعة.