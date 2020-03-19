AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تفحص العاملين فى الفنادق الثابتة والعائمة بالبواخر السياحية.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا على مدار الساعة.


وتواصل فرق الانتشار السريع أعمالها فى فحص ومتابعة النزلاء والعاملين في الفنادق الثابتة والعائمة بالبواخر السياحية.  


يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.  


وكانت محافظة أسوان نفت ما تردد من شائعات بشأن عزل محافظة أسوان بالكامل بسبب كورونا، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين عدم الانسياق خلف المواقع التى تنشر بيانات كاذبة.


وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عار تمامًا من الصحة وليس له أى أساس بالمرة حيث أن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعى باستثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من انتشار مرض كورونا المستجد. 


ولفت المحافظ إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم انتشار المرض يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية.  

اقرأ أيضًا:
شاهد.. جهود صحة أسوان لتحقيق السيطرة على الأسواق
https://www.elbalad.news/4217934

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور

لمكافحة فيروس كورونا .. محافظ أسوان : الوضع آمن ولا حالات مصابة

لمكافحة كورونا.. صحة أسوان تفحص الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية

صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور

لمكافحة كورونا: صحة أسوان تجرى أعمال تعقيم وتطهير ورش محطات قطار السكك الحديدية.. صور

لمواجهة كورونا .. حملات تطهير وتعقيم مكثفة للأماكن السياحية بأسوان

ترشيحاتنا

شاهد.. مرتضى منصور يكشف سبب انتشار فيروس كورونا في العالم.. وهذا طلبه من الحكومة

الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحي 14 يوما

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري الجنوب أفريقي من كايزر تشيفز

دليل قاطع.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعلن مفاجأة

12 ساعة .. غلق المقاهي والكافيهات في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي مناعتك ضد كورونا.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في البيت

بأصابع بشرية.. شاهد اكتشاف مخلوق مائي غريب عمره 380 مليون سنة.. فيديو وصور

كم يساوي؟ .. سعر خرافي لفستان جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها