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أخبار العالم

الإمارات تعلق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر

الخميس 19/مارس/2020 - 02:35 ص
الإمارات
الإمارات
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أ ش أ
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل، بما فيها فئة العمالة المساعدة، ابتداء من غد الخميس، حتى إشعار آخر.

ويستثنى من القرار، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض إكسبو 2020.

ويأتي قرار الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ومنع انتشاره.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أعلنت في وقت سابق منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار كورونا، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أيضا "تعليقًا مؤقتا" لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة، لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك إبتداء من الساعة 01:00 فجر يوم غد الخميس بتوقيت دولة الإمارات.
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