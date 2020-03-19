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أخبار البلد

«التضامن» تغلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. اليوم

الخميس 19/مارس/2020 - 08:00 ص
حج الجمعيات الأهلية.
حج الجمعيات الأهلية.
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محمد عبد المنعم
أكد أيمن عبد الموجود ، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الخميس، هو آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية للتقديم بحج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج للموسم الحالى 1441هـ / 2020، حيث تهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالراغبين بسرعة التقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة.

وأضاف عبد الموجود، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.

كانت وزارة التضامن، قد أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من الأحد 23 فبراير 2020م و حتى الثلاثاء 10 مارس 2020م وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وتم مد فترة التقديم إلى 19 من مارس 2020 وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.
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