الكويت: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 148 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 148 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند – في المؤتمر الصحفي التاسع عشر، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية – إن الحالات الجديدة، تضمنت أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا لمواطنين كويتيين، وحالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، منهما حالة لمواطن كويتي، والأخرى لعاملة مقيمة من الجنسية الفلبينية.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت خمس حالات، منها حالتين مستقرتين، وثلاث حالات يمكن وصفها ب(الحرجة)، لافتا في الوقت نفسه، إلى انه تم حتى الآن إجراء أكثر من 14 ألف مسحة مخبرية، إضافة إلى إنهاء 574 شخصا لفترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم.

ونوه إلى أنه وفقا لأخر تقارير منظمة الصحة العالمية، هناك 166 نظاما عالميا يواجه هذا الفيروس، بإجمالي 117 ألف حالة خارج الصين، وأكثر من 81 ألف حالة داخل الصين، مشيرا إلى أنه فيما يخص إقليم دول شرق المتوسط، والذي تنتمي إليه الكويت، ويضم 22 دولة، هناك 19 دولة أعلنت وجود أكثر من 19 ألف حالة إصابة بها، فيما لم تعلن الدول الثلاث الباقية، وجود أية إصابات.

ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 142 حالة، بعد تسجيل اثنتي عشرة حالة إصابة جديدة، تضمنت 8 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، منها 6 كويتيين، وحالة لمواطنة أمريكية، وأخرى لمواطنة أسبانية، وحالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، بالإضافة إلى حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلى سويسرا، وحالة لمواطن كويتي، ما زالت قيد الترصد الوبائي.